|
Чужой: Завет
о фильме: рецензия | отзыв | кадры: 59 | трейлеры: 16 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Здесь веры нет
«Завет» сложно любить, даже если очень хочется. Он очень похож на «Интерстеллар»: несёт в себе интересную авторскую позицию, идеи, которые можно обсуждать, но ломается на каких-то совсем базовых, простых вещах.
Кроме чистой сентиментальности про любовь неподвластную времени и пространству, Нолан между строк говорил о том, что там, в космосе, везде голая, безжизненная пустыня, что спасти человечество может исключительно само человечество, и что собственный дом оно должно не найти, а построить. Но всё это плохо воспринималось через сюжет, где было колоссальное число допущений, причём весьма неправдоподобных, и где автор ломал логику героев ради драматичных поворотов.
Скотт же, понадёргав культурных отсылок ко всякому разному, дискутирует о творцах и наследии. Он сознательно выстраивает мысль, что создатель всегда слабее своего творения. Античные внешне, явно апатичные и наивные синие гиганты создали человечество, которое выглядит лучшей их версией, более любознательной и прогрессивной. Люди в свою очередь создали андроидов — то есть, более продвинутую версию уже себя. И уже андроиды, желая создать кого-то ещё более совершенного, создали Чужих — существ, идеальных в плане выживания. Боги погибают от рук своих творений, и даже Иисус у Скотта умирает в фильме первым, причём самым обидным образом, оставляя тысячи людей на совести команды идиотов, которые в итоге приводят к ним самого настоящего дьявола. Об этом кино говорит едва ли не прямым текстом, это точно осмысленная Скоттом метафора.
Другое дело, что Ридли Скотт давно всех ненавидит и особенно зрителя. С годами он стал поразительно высокомерен и циничен. Это читается не только по его фильмам, но банально в любом первом его общении с кем угодно, от журналистов до коллег за круглым столом. Персонажи «Завета» — полные дебилы не потому, что сценаристы дураки, а потому что Скотту это смешно. Ради того, чтобы поржать или сложить прикольную сцену он жертвует вообще всем, включая бытовой логикой. А иногда причина ещё прозаичнее — ради подачки. Хотели Чужого на корабле, как в первой части? Ловите, жрите, снова смотрите, как его выкидывают в космос, ведь вы этого хотели. Именно поэтому вся финальная глава от начала и до конца такая фальшивая, скучная и поверхностная. Скотту это неинтересно. А что интересно — то, по его мнению, не интересно зрителю. Поэтому он его и ненавидит. В какой-то момент жизни он просто перестал в него верить. Совсем.
Ссылки по теме:
Рецензия » Что-то пошло не так Роман КОРНЕЕВ
Упрощённый сценарий » Жокей без головы Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Чужой: Завет":
История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».
Режиссёр: Ридли Скотт.
все трейлеры
|
Чужой: Завет:
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие
Твин Пикс: Купер против Купера
Чужой: Завет: Здесь веры нет
Монстры юга: Поездка в жанр
Голос из камня: Голые стены
26 мая, пятница
Телеканал History заказал 10-серийную драму «Синяя книга» по сценарию A+E Studios о засекреченных расследованиях военно-воздушными силами США случаев явлений НЛО...
Кинокомпания DreamWorks Animation объявила о работе над сиквелом анимационной картины «Босс-молокосос» и назначила дату релиза на 26 марта 2021 года...
Розарио Доусон, ранее уже снимавшаяся в кинокомиксах, договаривается об участии в фильме «Люди Икс: Новые мутанты»...
» Трейлер
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
Чудо-женщина, Wonder Woman
Прокат в России: 1 июня 2017 года
25 мая, четверг
Чад Стахелски признался, что вовсю работает над третьим фильмом о Джоне Уике...
Буквально вчера Том Круз подтвердил, что работа над сиквелом драмы Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок»...
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
Гадкий я 3, Despicable Me 3
Прокат в России: 29 июня 2017 года
24 мая, среда
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что у ведомства нет планов по повышению стоимости прокатных удостоверений...
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли»
Роланд Эммерих перенесёт на большой экран знаменитое сражение Второй мировой войны — битву за Мидуэй...
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, ежедневный фоторепортаж Новый «Твин Пикс», отзыв «Пираты Карибского моря 5», рецензия «Чужой: Завет», рецензия «Меч короля Артура», рецензия «Стражи Галактики 2», рецензия «Голос из камня», отзыв «Мелкие преступления», отзыв Сериал «Миллиарды», отзыв «Монстры юга», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв