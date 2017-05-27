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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Чужой: Завет

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [25]

Рецензия: Здесь веры нет

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 27 мая 2017
Рецензия
Чужой: Завет

«Завет» сложно любить, даже если очень хочется. Он очень похож на «Интерстеллар»: несёт в себе интересную авторскую позицию, идеи, которые можно обсуждать, но ломается на каких-то совсем базовых, простых вещах.

Кроме чистой сентиментальности про любовь неподвластную времени и пространству, Нолан между строк говорил о том, что там, в космосе, везде голая, безжизненная пустыня, что спасти человечество может исключительно само человечество, и что собственный дом оно должно не найти, а построить. Но всё это плохо воспринималось через сюжет, где было колоссальное число допущений, причём весьма неправдоподобных, и где автор ломал логику героев ради драматичных поворотов.

Скотт же, понадёргав культурных отсылок ко всякому разному, дискутирует о творцах и наследии. Он сознательно выстраивает мысль, что создатель всегда слабее своего творения. Античные внешне, явно апатичные и наивные синие гиганты создали человечество, которое выглядит лучшей их версией, более любознательной и прогрессивной. Люди в свою очередь создали андроидов — то есть, более продвинутую версию уже себя. И уже андроиды, желая создать кого-то ещё более совершенного, создали Чужих — существ, идеальных в плане выживания. Боги погибают от рук своих творений, и даже Иисус у Скотта умирает в фильме первым, причём самым обидным образом, оставляя тысячи людей на совести команды идиотов, которые в итоге приводят к ним самого настоящего дьявола. Об этом кино говорит едва ли не прямым текстом, это точно осмысленная Скоттом метафора.

Другое дело, что Ридли Скотт давно всех ненавидит и особенно зрителя. С годами он стал поразительно высокомерен и циничен. Это читается не только по его фильмам, но банально в любом первом его общении с кем угодно, от журналистов до коллег за круглым столом. Персонажи «Завета» — полные дебилы не потому, что сценаристы дураки, а потому что Скотту это смешно. Ради того, чтобы поржать или сложить прикольную сцену он жертвует вообще всем, включая бытовой логикой. А иногда причина ещё прозаичнее — ради подачки. Хотели Чужого на корабле, как в первой части? Ловите, жрите, снова смотрите, как его выкидывают в космос, ведь вы этого хотели. Именно поэтому вся финальная глава от начала и до конца такая фальшивая, скучная и поверхностная. Скотту это неинтересно. А что интересно — то, по его мнению, не интересно зрителю. Поэтому он его и ненавидит. В какой-то момент жизни он просто перестал в него верить. Совсем.

Чужой: Завет

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Название фильма: Чужой: Завет
Оригинальное название: Alien: Covenant
Прокат в России фильма "Чужой: Завет": 18 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
» Франчайзы » Чужие
О фильме "Чужой: Завет":

История команды колониального корабля «Завет», которая думала, что нашла рай, а на деле это оказался мрачный и опасный мир. Там же герои находят синтета Дэвида из «Прометея».

Режиссёр: Ридли Скотт.

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В фотогалерее фильма кадров: 59

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Чужой: Завет:

Чужой: Завет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 59
трейлеры: 16

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