|
Три богатыря и принцесса Египта
о фильме: рецензия | кадры: 19 | трейлеры: 4 | постеры: 10 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Песнь льда и пламени
Анимационный франчайз про трёх богатырей уже столько лет входит в стандартную программу новогодних ид, что удивляет не очередной извод затяжного сюжета про коня Юлия, а скорее исключительный случай с сюжетом, который, несмотря на заглавный посул про «Принцессу Египта», в кои-то веки сподобился соответствовать новогоднему календарю. С гораздо большей логичностью мульт следовало назвать «Дед Мороз и Дурило», благо в остальном богатыри исполняют в новом сюжете исключительно роль дурной подъёмной силы.
Итак, давным-давно главный русский генерал решил завершить ледниковый период, заключив в египетскую пирамиду своеобразный климат-контроль под охраной сфинкса. И всё было бы ничего, если бы тринадцатый месяц не попятил у дедушки сначала сани с оленем и посохом, а затем и нефертитин ключ от артефакта, решив завязать с вечной русской зимой.
В логике тут не много смысла, но она никому и не нужна, поскольку это примерно четверть всех сюжетных линий, где и похищения богатырёвых жён, и поездка князя с конём в дружественный Египет на новогодние каникулы, и, собственно, мини-сюжет про мумифицированную Нефертити. В отличие от достаточно линейных стори-лайнов предыдущих частей «Принцесса Египта» получилась развесистым паззлом или, если хотите, карманным биллиардом, где персонажи поминутно сталкиваются и разлетаются с перерывом то на музыкальный номер, то на шутку про мигалку князя.
Поскольку при этом всё получается достаточно разнообразно, бодро и местами весело, то с одной стороны, главная проблема франшизы — её, зачастую, абсолютная и к тому же многолетняя вымученность — тут оказалась решена прилично, с другой, авторы напридумывали свежих аттракционов, что при такой длительной цепочке сиквелов становится главной проблемой, так что на выходе получаем с одной стороны привычный, а с другой нескучный кинопродукт, на который в кои-то веки не жалко потраченных денег.
Ссылки по теме:
Рецензия » Горящий тур «Былина русская» Надежда ЗАВАРОВА
Рецензия » Три орешка без Золушки Надежда ЗАВАРОВА
Студия «Мельница» представляет полнометражный мультфильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», кадры
Прокат в России фильма "Три богатыря и принцесса Египта": 28 декабря 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
О фильме "Три богатыря и принцесса Египта":
Три богатыря и конь Юлий в новогоднюю ночь отправляются в Египет. Продюсер: Сергей Сельянов.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Три богатыря и принцесса Египта:
Движение вверх: Мюнхен
Три богатыря и принцесса Египта: Песнь льда и пламени
Тьма: Кино и немцы
Джуманджи 2: Зов джунглей: Программа минимум
Яркость: Тренировочный фильм
Журнал Forbes опубликовал список десяти самых кассовых актёров 2017 года...
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орёл»...
27 декабря, среда
26 декабря на 93-м году жизни скончался знаменитый композитор Владимир Шаинский...
» Отрывок
Чёрная пантера, Black Panther
Прокат в России: 22 февраля 2018 года
» TV-ролик
26 декабря, вторник
Я худею new
Тьма, Dark new
|
|
|
|
|
«Движение вверх», рецензия «Джуманджи 2: Зов джунглей», рецензия «Звёздные войны: Последние джедаи», рецензия «Три богатыря и принцесса Египта», рецензия «Легенда о Коловрате», рецензия «Ферма "Мардбаунд"», отзыв 5 одержимых режиссёров, обзор Сериал «Тьма», рецензия «Лига Справедливости», рецензия Netflix: «Яркость», рецензия