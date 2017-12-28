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Три богатыря и принцесса Египта

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Рецензия: Песнь льда и пламени

Роман КОРНЕЕВ, 28 декабря 2017
Рецензия

Три богатыря и принцесса Египта

Анимационный франчайз про трёх богатырей уже столько лет входит в стандартную программу новогодних ид, что удивляет не очередной извод затяжного сюжета про коня Юлия, а скорее исключительный случай с сюжетом, который, несмотря на заглавный посул про «Принцессу Египта», в кои-то веки сподобился соответствовать новогоднему календарю. С гораздо большей логичностью мульт следовало назвать «Дед Мороз и Дурило», благо в остальном богатыри исполняют в новом сюжете исключительно роль дурной подъёмной силы.

Итак, давным-давно главный русский генерал решил завершить ледниковый период, заключив в египетскую пирамиду своеобразный климат-контроль под охраной сфинкса. И всё было бы ничего, если бы тринадцатый месяц не попятил у дедушки сначала сани с оленем и посохом, а затем и нефертитин ключ от артефакта, решив завязать с вечной русской зимой.

В логике тут не много смысла, но она никому и не нужна, поскольку это примерно четверть всех сюжетных линий, где и похищения богатырёвых жён, и поездка князя с конём в дружественный Египет на новогодние каникулы, и, собственно, мини-сюжет про мумифицированную Нефертити. В отличие от достаточно линейных стори-лайнов предыдущих частей «Принцесса Египта» получилась развесистым паззлом или, если хотите, карманным биллиардом, где персонажи поминутно сталкиваются и разлетаются с перерывом то на музыкальный номер, то на шутку про мигалку князя.

Поскольку при этом всё получается достаточно разнообразно, бодро и местами весело, то с одной стороны, главная проблема франшизы — её, зачастую, абсолютная и к тому же многолетняя вымученность — тут оказалась решена прилично, с другой, авторы напридумывали свежих аттракционов, что при такой длительной цепочке сиквелов становится главной проблемой, так что на выходе получаем с одной стороны привычный, а с другой нескучный кинопродукт, на который в кои-то веки не жалко потраченных денег.

Три богатыря и принцесса Египта

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Прокат в России фильма "Три богатыря и принцесса Египта": 28 декабря 2017 года
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О фильме "Три богатыря и принцесса Египта":

Три богатыря и конь Юлий в новогоднюю ночь отправляются в Египет. Продюсер: Сергей Сельянов.

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Три богатыря и принцесса Египта:

Три богатыря и принцесса Египта
постеры фильма: 10
кадры из фильма: 19
трейлеры: 4

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Три богатыря и принцесса Египта: Песнь льда и пламени
В отличие от достаточно линейных стори-лайнов предыдущих частей «Принцесса Египта» получилась развесистым паззлом или, если хотите, карманным биллиардом

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