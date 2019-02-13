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Вчера | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 13.02.19 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Вчера" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Вчера
Оригинальное название: Yesterday
Прокат в России фильма "Вчера": 19 сентября 2019 года
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» Голливуд » Мюзиклы
» Голливуд » Комедии » Романтические комедии
О фильме "Вчера":

Дэнни Бойл и Ричард Кёртис представляют историю неудачника, который попадает в альтернативную реальность, где нет «Биттлз», и немедленно становится суперзвездой, исполняя классический репертуар группы.

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Вчера:

Вчера
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

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