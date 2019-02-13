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Вчера | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 13.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Вчера
Оригинальное название: Yesterday
Прокат в России фильма "Вчера": 19 сентября 2019 года
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О фильме "Вчера":
Дэнни Бойл и Ричард Кёртис представляют историю неудачника, который попадает в альтернативную реальность, где нет «Биттлз», и немедленно становится суперзвездой, исполняя классический репертуар группы.
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