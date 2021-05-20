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Женщина в окне
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Подсматривающая
Джо Райта после «Тёмных времён» жаждал знакового проекта, и «Женщина в окне» казалась идеальным вариантом — герметический костюмированный триллер, ключевые роли — женские («Искупление» и «Гордость и предубеждение» всё-таки говорят о некоторых предпочтениях автора), сценарий написан по известной книжке, модная нынче тема «газлайтинга», съёмки в аутентичном помещении по тому самому нью-йоркскому адресу в общем, казалось бы, что могло пойти не так?
Но на этот раз всё или почти всё сошлось со знаком минус. Ковид, а до того — продажа и фактическое закрытие «Фоксов», но и это всё было решаемо, в конце концов, релиз на Нетфликсе мог успешно состояться и год назад, не дожидаясь так и не состоявшейся театральной премьеры, тем более что переговоры с Нетфликсом относительно судьбы фильма в новостях мелькали ещё в 19 году, и почему с релизом так затянули — непонятно. А вот что понятно, так это откуда у фильма такие низкие зрительские рейтинги. Все или почти все негативные комментарии пестрят инвективами в стиле «книга лучше», и это тот случай, когда автор совершенно не попал в нерв первоисточника, но если о нём забыть (или не знать) то с первого же кадра мы видим не очередной удушливо-вымученный ковидный флик в трёх оскаровских интерьерах и с театрализованной драматургией, а полноценное, настоящее кино, от которого мы уже изрядно отвыкли.
Джо Райт умел играет с костюмами, позами, светом, геометрией кадра и помещения, тут каждая лестница и каждый вид из окна играет свою роль, а все тщительно развешанные по ходу действия ружья последовательно стреляют и попадают. И Эми Адамс играет не функцию, как казалось из трейлеров, не женщину-мать-в-депрессии, но именно где надо она психолог, где надо она агрессивна, а где надо — испуганный пациент и жертва преступления. Есдинственно, что тема подсматриваний за соседями как-то ушла на второй план, но это терпимая оплошность.
Все прочие персонажи хоть и эпизодичны, но тоже не производят впечатление специально приглашённых свадебных генералов, оставляя место для «загадок дыры» (ну, если вы не читали книжку или хотя бы не гуглили спойлеры заранее), но не забывая и про актёрскую игру. А поскольку и вотэтоповоротов тут хватает, и два главных финальных твиста умеренно непредсказуемы, и мораль в конце вполне логична, то первоначальное впечатление от фильма только улучшается к финалу, в отличие от почему-то идущих в прокате фильмов вроде новой «Пилы» или нового «Форсажа».
Название фильма: Женщина в окне
Оригинальное название: Woman in the Window
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О фильме "Женщина в окне":
Эми Адамс, Джулианна Мур, Гари Олдман в герметическом детективе Джо Райта о главной героине, которая не может выходить из дома из-за приступов агорафобии и стала свидетелем преступления в доме напротив.
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