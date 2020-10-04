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Ведьмы | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 04.10.20
Название фильма: Ведьмы
Оригинальное название: Witches
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О фильме "Ведьмы":
Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок в фильме-фантазии Роберта Земекиса, выходящем в итоге не в кино, а на HBO. По непроверенной информации, изначально фильм должен был снимать Дель Торо (который остался в продюсерах) и это должен был быть кукольный мультфильм.
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