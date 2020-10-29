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Ведьмы
о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Крыски
В наше время классические сказки воспринимать всё сложнее. Ну что может быть не так со сказкой Роальда Даля про мышей и ведьм? Но сейчас, во времена «миту», БЛМ и прочая даже само название «Ведьмы» звучит как минимум сомнительно. Ещё более сомнительно звучит и история проекта, который вроде как должен был ставить Гильермо дель Торо, оставшийся в итоге лишь продюсером, и это не последняя часть этого марлезонского балета — кукольный мультфильм, который стал игровым кино с компьютерными кошками и мышами, театральный релиз, сменившийся на онлайн (но, как и в случае с Мулан, не у нас, впрочем, сейчас кинотеатры показывать что угодно).
Итог же в исполнении Роберта Земекиса, который так и не оправился после страшного провала «Рождественской истории» десятилетней давности, последовательно наступает на все возможные грабли, описанные выше. Лёгкая трэшовость оригинального сценария, внезапная попытка скомпенсировать мизогинный сюжет чернокожими актёрами в кадре (БЛМ в наше время сильнее «миту»), хотя в оригинале все персонажи, разумеется, белые. Максимальная лаконичность локаций, внезапно сосредоточенных в шикарном поместье, формально замаскированном под отель. Отсюда же совершенно лишние ещё более неуместные ассоциации с фильмами Веса Андерсона вообще и «Отелем Будапешт» в частности.
Ну и вообще, натуральный такой хейтспич в начале и конце, дети, превращённые в мышей, ведьмы, превращённые в крыс, дёрганый, нелогичный (сказки вообще-то должны обладать некой внутренней логикой и моралью) сюжет, повисающая в воздухе хтонь, которую сливают в топку неуместных гэгов вроде компьтерно открывающихся ртов (особенно у Хэтуэй), вставной эпизод из «Рататуя», ну и вообще вся вторая половина будто покрадена у «Пиксара» минус пиксаровская душевность и детальность сюжета. На финальных титрах испытываешь острое недоумение от просмотренного, похожее на послевкусие недавних «Кошек». Что это было и зачем?
Название фильма: Ведьмы
Оригинальное название: Witches
Прокат в России фильма "Ведьмы": 29 октября 2020 года
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О фильме "Ведьмы":
Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер, Стэнли Туччи, Крис Рок в фильме-фантазии Роберта Земекиса по Роальду Далю, выходящем в итоге не в кино, а на HBO (но у нас будет прокат). По непроверенной информации, изначально фильм должен был снимать Дель Торо (который остался в продюсерах) и это должен был быть кукольный мультфильм.
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