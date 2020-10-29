Рецензия: Крыски

Роман КОРНЕЕВ , 29 октября 2020

В наше время классические сказки воспринимать всё сложнее. Ну что может быть не так со сказкой Роальда Даля про мышей и ведьм? Но сейчас, во времена «миту», БЛМ и прочая даже само название «Ведьмы» звучит как минимум сомнительно. Ещё более сомнительно звучит и история проекта, который вроде как должен был ставить Гильермо дель Торо, оставшийся в итоге лишь продюсером, и это не последняя часть этого марлезонского балета — кукольный мультфильм, который стал игровым кино с компьютерными кошками и мышами, театральный релиз, сменившийся на онлайн (но, как и в случае с Мулан, не у нас, впрочем, сейчас кинотеатры показывать что угодно).

Итог же в исполнении Роберта Земекиса, который так и не оправился после страшного провала «Рождественской истории» десятилетней давности, последовательно наступает на все возможные грабли, описанные выше. Лёгкая трэшовость оригинального сценария, внезапная попытка скомпенсировать мизогинный сюжет чернокожими актёрами в кадре (БЛМ в наше время сильнее «миту»), хотя в оригинале все персонажи, разумеется, белые. Максимальная лаконичность локаций, внезапно сосредоточенных в шикарном поместье, формально замаскированном под отель. Отсюда же совершенно лишние ещё более неуместные ассоциации с фильмами Веса Андерсона вообще и «Отелем Будапешт» в частности.

Ну и вообще, натуральный такой хейтспич в начале и конце, дети, превращённые в мышей, ведьмы, превращённые в крыс, дёрганый, нелогичный (сказки вообще-то должны обладать некой внутренней логикой и моралью) сюжет, повисающая в воздухе хтонь, которую сливают в топку неуместных гэгов вроде компьтерно открывающихся ртов (особенно у Хэтуэй), вставной эпизод из «Рататуя», ну и вообще вся вторая половина будто покрадена у «Пиксара» минус пиксаровская душевность и детальность сюжета. На финальных титрах испытываешь острое недоумение от просмотренного, похожее на послевкусие недавних «Кошек». Что это было и зачем?