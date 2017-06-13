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Ветреная река | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях
Отрывок New :: 13.06.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Ветреная река
Оригинальное название: Wind River
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О фильме "Ветреная река":
Агент ФБР приезжает расследовать убийство в индейской резервации.
В ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Джон Бернталь.
Автор сценария и режиссёр: Тейлор Шеридан.
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