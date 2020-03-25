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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

3 сезон, дублированный ролик о съёмках New :: 25.03.20

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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

Рецензия на первый сезон

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 26

Рецензии и обзоры

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»

Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты реально понимаешь, что рукопожатия и вообще тесный контакт при эпидемии — это очень плохая идея

Авеню 5: Хаус он да дек
История про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи

Шучу: Вернуть прошлое
Второй сезон превратился в милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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