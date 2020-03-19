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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Русский промо-ролик New :: 19.03.20

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Все ролики сериала "Мир Дикого запада" (24, из них 6 новых)
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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 24

Рецензии и обзоры

Шучу: Вернуть прошлое
Второй сезон превратился в милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
Лёгкое кино без нагромождения абсурда, от которого физически больно, когда начинаешь его обдумывать, как было в «Плохих парнях навсегда»

Человек-невидимка: Он следует за тобой
Фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное, оставляя эффект во главе угла
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