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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

3 сезон, титры New :: 16.03.20

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Все ролики сериала "Мир Дикого запада" (23, из них 6 новых)
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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 23

Рецензии и обзоры

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Лёгкое кино без нагромождения абсурда, о которого физически больно, когда начинаешь его обдумывать, как было в «Плохих парнях навсегда»

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму

Человек-невидимка: Он следует за тобой
Фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное, оставляя эффект во главе угла

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот» и коронавирус
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам
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Побег из Претории, Escape from Pretoria new
постеров: 1, кадров: 4
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Мир Дикого запада, Westworld
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» Репортаж с премьеры 3 сезона
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» 3 сезон, о съёмках 2

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