|
Мир Дикого запада | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзывы: 2 | кадры: 65 | трейлеры: 23 | постеры: 2 | в ролях
3 сезон, титры New :: 16.03.20
Ссылки по теме:
Рецензия » Войны клонов Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Воспитание людей Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Триллеры
... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":
Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.
Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.
В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.
все трейлеры
|
Мир Дикого запада:
Правосудие Спенсера: Ещё один бойскаут
Бладшот: Суповой набор
Человек-невидимка: Он следует за тобой
Вперёд: Назад
Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот» и коронавирус
15 марта, воскресенье
Заокеанский прокат, которому волей случая довелось стать последним полноценным в преддверии как минимум полуторамесячного отсутствия значимых премьер под давлением...
Главным вопросом, похоже, последнего полноценного уикенда российского проката на ближайшие как минимум полтора месяца был старт единственной премьеры...
14 марта, суббота
13 марта, пятница
Объявленная на днях ВОЗ общемировая пандемия коронавируса начинает массово сказываться на кинопрокате...
|
|
|
|
|
«Бладшот», рецензия «Правосудие Спенсера», отзыв «Вперёд», отзыв «Пушки Акимбо», отзыв «Соник в кино», рецензия «Доктор Дулиттл», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «1917», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Джентльмены», рецензия «Новый Папа», отзыв