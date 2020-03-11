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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

3 сезон, о съёмках 2 New :: 11.03.20

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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 19

Рецензии и обзоры

Человек-невидимка: Он следует за тобой

Пока эффект ограничен отпечатками шагов на полу или вплывающим в кадр бестелесным дыханием, фильм вполне гармоничен. Но фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам

Мне это не нравится: Могут повторить
Оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас

Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты
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