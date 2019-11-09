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Мир Дикого запада | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Промо-ролик New :: 09.11.19

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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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» Сериалы » Приключенческие
        ... » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

Рецензия на первый сезон

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Мир Дикого запада:

Мир Дикого запада
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 65
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Доктор Сон: Прикрываясь Кубриком

От Кубрика здесь немного отсылок в начале, чтобы увлечь, и миллион отсылок в конце, чтобы взбодрить. Весь финал, где показывают воссозданный отель «Стэнли», показывают как аттракцион

Король: Что мы здесь делаем
Чем больше вдумываешься в парадоксы, в которых кино копалось всё это время, тем более интересным, сложным и мудрым оно кажется

Новинки ноября: «Мидуэй», «Достать ножи», «Холодное сердце 2» и отечественное кино
Единственный по-настоящему значимый релиз ноября этого года стартует в самом его конце

Дитя погоды: Водный мир
Несмотря на погодный катаклизм и общую безнадёгу ситуации тут по известному рецепту «творится какая-то дичь, но все ведут себя, как плюшевые зайцы»

Верность: Одна ошибка, и ты ошибся
Фильм не критикует и не пытается учить, и максимум, о чём просит — это не закрываться друг от друга и больше разговаривать
Ещё рецензии

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