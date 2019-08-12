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Название сериала: Мир Дикого запада

Оригинальное название: Westworld

О сериале "Мир Дикого запада":

Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.

Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.

В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.

Рецензия на второй сезон

Рецензия на первый сезон