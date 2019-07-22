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Мир Дикого запада | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзывы: 2 | кадры: 65 | трейлеры: 10 | постеры: 2 | в ролях
3 сезон, трейлер 2 New :: 22.07.19
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Название сериала: Мир Дикого запада
Оригинальное название: Westworld
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О сериале "Мир Дикого запада":
Сериальный римейк одноимённого фильма Майкла Крайтона, вышедшего в 1973 году и рассказывавшего о футуристическом парке развлечений в тематике Дикого Запада, населённом андроидами.
Создатель, продюсер, сценарист и режиссёр пилота: Джонатан Нолан.
В ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рейчел Вуд, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Бен Барнс.
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