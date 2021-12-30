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Вестсайдская история | Трейлеры
Русский ролик о съёмках 3 New :: 30.12.21
Название фильма: Вестсайдская история
Оригинальное название: West Side Story
Прокат в России фильма "Вестсайдская история": 9 декабря 2021 года
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О фильме "Вестсайдская история":
Стивен Спилберг экранизировал классический бродвейский мюзикл.
В главной роли: Ансель Элгорт («Малыш на драйве»).
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