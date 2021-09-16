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Вестсайдская история | Трейлеры

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Русский трейлер 2 New :: 16.09.21


Все ролики фильма "Вестсайдская история" (4, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Вестсайдская история
Оригинальное название: West Side Story
Прокат в России фильма "Вестсайдская история": 9 декабря 2021 года
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» Голливуд » Мюзиклы
О фильме "Вестсайдская история":

Стивен Спилберг экранизировал классический бродвейский мюзикл.

В главной роли: Ансель Элгорт («Малыш на драйве»).

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Вестсайдская история:

Вестсайдская история
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 4

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