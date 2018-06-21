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Удивительный мир Марвена | Трейлеры
Трейлер New :: 21.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Удивительный мир Марвена
Оригинальное название: Welcome to Marwen
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... » Фантазия, фантасмагория
О фильме "Удивительный мир Марвена":
Стив Карелл в фильме Роберта Земекиса о жертве уличного нападения Марке Хоганкэмпе, который справился с психологической травмой, создав игрушечный город времён Второй мировой войны и населив его знакомыми персонажами.
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