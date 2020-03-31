  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Вне игры | Трейлеры

Трейлеры » Спорт Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 31.03.20



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Вне игры
Оригинальное название: Way Back
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Спортивные
О фильме "Вне игры":
На главную | Новинки кино

Новинки кино:
БладшотДушаВперёдНа связиТоп Ган: МэверикФорсаж 9ДоводВратарь галактики
Недавние громкие новинки:
БладшотМир Дикого западаЛучше звоните СолуОчень странные делаСоник в киноДжентльменыХищные птицыПлохие парни навсегда

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Спорт":
Вне игры Трейлер
Стрельцов Трейлер 2
На острие Трейлер
» Тизер-трейлер
Стрельцов Трейлер
Ford против Ferrari Репортаж с российской премьеры
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» TV-ролик 2
» О съёмках 2
Лев Яшин. Вратарь моей мечты Трейлер 2
Ford против Ferrari О съёмках
» TV-ролик
» Промо-ролик
 
Новые трейлеры:
Вне игры Трейлер
Миллиарды Русский трейлер, сезон 5
И повсюду тлеют пожары Русский трейлер
» Трейлер
» Тизер
Отыграть назад Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер 2
» Тизер-трейлер
Эмма Русский трейлер
» Трейлер
Дожить до утра Трейлер
Бладшот Удалённая сцена
» Первые 9 минут
Белка и Стрелка. Карибская тайна Трейлер
Платформа Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Вне игры:

Вне игры
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой

Эмма: Файн арт
Новая экранизация Джейн Остин иногда хочет быть фильмом Веса Андерсона и даже неплохо в этом справляется

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты понимаешь, что надо поскорее самоизолироваться

Платформа: How dare you
На середине «Платформы» прекращаешь морщиться от того, как здесь омерзительно жрут, а смотришь кино исключительно как чужое размышление

Авеню 5: Хаус он да дек
История про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Вне игры, Way Back new
постеров: 2, кадров: 1
» Трейлер

29 марта, воскресенье
Кинокасса России: все ушли на карантин
Две недели назад, когда в локдаун ушёл заокеанский прокат, и неделю назад, когда драматически просел прокат отечественный...

28 марта, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Миллиарды, Billions
» Русский трейлер, сезон 5

Лучшие комментарии:
Ведьмак : Бугурт | GAGAR1N
Это не просто убого. Биологически это даже не говно - то хотя бы субпродукт деятельности. Это рвота. Позывы именно к ней вызывает просмотр... далее

27 марта, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

И повсюду тлеют пожары, Little Fires Everywhere new
постеров: 1, кадров: 9
» Русский трейлер
» Трейлер
» Тизер

Отыграть назад, Undoing new
кадров: 1
» Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер 2
» Тизер-трейлер

26 марта, четверг

Дожить до утра, Survive the Night new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Эмма, Emma new
постеров: 5, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

Бладшот, Bloodshot
» Удалённая сцена
» Первые 9 минут

25 марта, среда

Белка и Стрелка. Карибская тайна
постеров: 2, кадров: 4
» Трейлер

Платформа, Platform
постеров: 2, кадров: 7
» Трейлер

Мир Дикого запада, Westworld

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона» . «Платформа», отзыв . «Бладшот», рецензия . «Вперёд», отзыв . «Охота», отзыв . «Побег из Претонии», отзыв . «Эмма», отзыв . «Шучу», отзыв . «Джентльмены», рецензия . «Правосудие Спенсера», отзыв . «Человек-невидимка», рецензия . «Пушки Акимбо», отзыв . Сериал «Авеню 5», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Тролли. Мировой тур", "Бладшот", "Джентльмены", "Отель «Белград»", "Вперёд", "Отдай свою душу", "Номер один", "Туннель: Опасно для жизни"
Новинки кино 2020: "Спутник", "Опасный элемент", "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Душа", "Главный герой", "Охотники за привидениями: наследники", "Довод", "Топ Ган: Мэверик", "Круиз по джунглям"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   