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Название сериала: Хранители

Оригинальное название: Watchmen

О сериале "Хранители":

HBO снимает продолжение «Хранителей» (точнее, оригинального графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса). Наши дни, костюмированные герои уничтожены или остались вне закона, а Часы Судного дня снова начинают тикать.

В роли Эдриана «Озимандии» Вайдта, самого умного человека на Земле, Джереми Айронс.