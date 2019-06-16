|
Вторжение, Притяжение 2 / Притяжение 2 | Трейлеры
О съёмках New :: 16.06.19
Ссылки по теме:
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Вторжение":
Вторая часть «Притяжения» Фёдора Бондарчука, через три года после падения инопланетного корабля в московском Чертаново.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Вторжение, Притяжение 2:
Миллиарды: Сезон 4: Теперь он заслужил свою порку
Люди в чёрном: Интернэшнл: Ненавижу Париж
Чёрное зеркало: 5 сезон: Неудачник и неудачник
Галерея: Кинотавр 2019
Люди Икс: Тёмный Феникс: Прощание
15 июня, суббота
14 июня, пятница
Дэдвуд : без заголовка | Lotik
Отличный был сериал, прервался действительно внезапно и незаслуженно. Хорошо, что он получил завершение... далее
13 июня, четверг
12 июня, среда
|
|
|
|
|
«Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия «Люди Икс: Тёмный Феникс», рецензия Кинотавр 2019, фоторепортаж «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв «Джон Уик 3», отзыв «Годзилла 2: Король монстров», отзыв «Дэдвуд», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Миллиарды», 4 сезон, отзыв «Чернобыль», отзыв «Аладдин», отзыв