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Академия «Амбрелла»

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сезон 2: Они убили Кеннеди

Роман КОРНЕЕВ, 9 августа 2020
Рецензия

Мощными гребками разобравшись со сложносочинённым концом света (на самом деле нет), «Академия "Амбрелла"» благополучно канула в лету второго сезона, попутно в который уже раз на ходу сменив концепт вместе с причёсками главных героев. Угодив в шестидесятые, наши самовлюблённые супергерои оказались надолго разбросаны по хронологии, одновременно оставив за бортом собственный нарциссизм, а также, ну да, столкнувшись с очередным концом света. А поскольку это прошлое, а не будущее, то и папа-тиран жив, и мама ещё не робот, и тематика у сезона другая — вместо бесконечного самозамкнутого антикомикса где-то между «Пастырем» и снайдеровскими «Хранителями» зрителю предстоит наблюдать за играми в теории заговора. Но ненадолго. Теневое правительство, убийство Кеннеди, Розуэлл, красная угроза, тайные базы на Луне и прочее, как и в прошлом сезоне, быстро становятся лишь поводом для частных историй старых и новых героев, плюс ещё и заговор в Комиссии, который тоже — лишь повод и так далее по кругу.

У Вани феминистская мелодрама на ферме, у Лютера кризис среднего возраста, у Диего романс в психушке, у Элисон BLM, у Клауса собственная секта, ну, и Бен всё хочет не то умереть, не то материализоваться. В общем, все заняты делом, пока сериал удачно лавирует между уже сериальными антирасисткими «Хранителями» и феминистским «Тёмным фениксом», причём делает это лучше обоих, поскольку противостояние с белыми цисгендерными мужчинами выходит не таким притянутым за уши, а попутные персонажи и сюжетные ветки не выглядят банальными филлерами, как это зачастую было в первом сезоне.

Другое дело, что по мере подступания обещанного апокалипсеца и неминуемой борьбы с ним сюжет внезапно начинает разваливаться. Харгривзы решают свои проблемы всё более мощными гребками, гордиевы узлы разрубаются со всё более возрастающей лёгкостью, а временные петли размыкаются просто потому что размыкаются. И потому когда наступает ключевой момент, это вообще не вызывает никаких эмоций, да, мы поняли, давайте уже, доставайте свой топор из-за пазухи и рубите. Под конец сезона создаётся впечатление, что сценаристы банально заигрались и им стало лень. Зачем тянули всю дорогу пацана? А линия с Комиссией была зачем? А почему будущее изменилось, но не изменилось? Да пофиг, почему. В итоге заявка на третий сезон просто в очередной раз сбросила карты со стола, и вот это уже плохой знак для сериала.

Академия Амбрелла


 
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Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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        ... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.

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Академия «Амбрелла»:

Академия Амбрелла
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 7
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

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Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
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8 августа, суббота
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