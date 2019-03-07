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Академия «Амбрелла»

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Рецензия: Всё переделать

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 7 марта 2019
Рецензия

«Академия «Амбрелла» изменчива. За обычный для Netflix 10-серийный сезон она незаметно, но кардинально меняет концепт, к финалу оказываясь не лучше или хуже, не тупее или умнее, а просто другим кино в прямом смысле.

Маркетинг «Амбреллы» продаёт её как весёлый кинокомикс вроде «Кинзмана», «Пипца» и «Дэдпула». Но её первые серии копают глубже и хулигански переосмысливают «Людей Икс» специально для сытых миллениалов: Ксавьер теперь эксцентричный деспот, а дети — нарциссы и эмоционально незрелы.

В итоге старик умирает затворником, а его усыновлённые дети-мутанты, которым теперь тридцатник, нехотя собираются вместе, потому что такой вот повод. Как он умер — загадка, но почти всем наплевать, как наплевать на то, чтобы достойно его похоронить. Почти все желают свалить по своим личным делам. На их пофигизм и зацикленность на себе не влияет и то, что прямо на похоронах открывается портал, из него вываливается их брат, пропавший много лет назад, и заявляет, что через неделю апокалипсис и нужно срочно что-то предпринять. Тридцатилетние бывшие супергерои только кекают и бросаются кто куда: искать новую наркоту, налаживать личную жизнь, проводить своё отдельное расследование или просто ныть, продолжая быть самым унылым говном на свете (и что по-своему иронично, именно эту роль играет Эллен Пейдж).

Академия Амбрелла

Эти побитые, часто эгоистичные, иногда туповатые, а иногда циничные фигуры, плюс ещё несколько колоритных второстепенных персонажей большую часть времени перемещаются между собой в духе коэновских комедий, наступая друг другу на пятки, нелепо теряясь, сталкиваясь и оставляя за собой много трупов. Бывает, и правда, похоже на «Пипец» и даже «Дэдпул 2», а бывает, что сериал почти дотягивает до снайдеровских «Хранителей»: почти тот же уровень деконструкции.

«Амбрелла» до конца интригующая и динамичная, но спотыкается на ровных местах. Она часто жертвует логикой, внятностью и последовательностью событий. Будущее постоянно переписывается или неожиданно выдаёт непредвиденный вариант, не имея никаких очевидных оснований. Скорее всего, только ради неожиданных поворотов. Под конец запрещаешь себе разбираться. Сериал умудряется дважды провернуть запрещённый сюжетный трюк в историях о перемещении во времени. Тот самый, который уничтожил фильм «Пророк» с Кейджем. Причём без всякой надобности. То ли хронометраж нужно было растянуть, то ли по приколу. Будто потом это должно вырасти в комиксовый «День сурка».

Но пока что «Амбрелла» только выросла в развлекательную фантастику. Поиграв в антикомикс и две трети сезона потратив на мораль о том, что все родители уродуют своих детей, что хорошие, что плохие, она с головой уходит в парадоксальный и мимишный балаган, превращаясь в чистого «Доктора Кто» времён Моффата. Вся эта тема с корректорами времени и другими мирами явно чрезмерна и наверняка ещё вылезет сериалу боком, и тогда даже лучшие его персонажи, Клаус и Пятый, не смогут вытянуть шоу. Если их не превратят в идиотов, как сделали с Лютером в последних сериях. Да, герои сами шутят, что они ведут себя как тупые подростки, но это не столь замечательная защита от критики, как сценаристам кажется.

Академия Амбрелла


 
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Название фильма: Академия «Амбрелла»
Оригинальное название: Umbrella Academy
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О фильме "Академия «Амбрелла»":

Эллен Пэйдж в антикомиксе «Нетфликс» о группе тридцатилетних супергероев, вновь собравшихся вместе после смерти своего усыновителя, который готовил их к спасению мира.

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Академия «Амбрелла»:

Академия Амбрелла
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

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