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Т-34 | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Новогодний ролик New :: 20.12.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Т-34": 27 декабря 2018 года
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        ... » Историческое
О фильме "Т-34":

Приключенческий экшн Алексея Сидорова про противостояние двух танкистов во время Великой Отечественной. В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Пётр Скворцов, Семён Трескунов.

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Т-34:

Т-34
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 7

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Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму

Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали

Бамблби: Подушка-подружка
Перед нами «Инопланетянин», из которого убрали искренность и страсть, но остался профессионализм

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