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Очень странные дела

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Отзывы: [3]

Рецензия: 3 сезон: Мелкие в опасности

Роман КОРНЕЕВ, 7 июля 2019
Рецензия

Когда после проходного второго сезона «Очень странные дела» сдали пост лучшего сложносочинённого фантастического сериала нетфликсовской же «Тьме», братьям Дафферам явно было необходимо взять паузу на обдумывание, чтобы третий сезон не получился продолжением ради продолжения, тем более что дети стремительно взрослеют, а значит неминуемо превращаются в занудных подростков, и с этим тоже что-то нужно было делать. Тут ещё и вечное проклятие короткосезонников, да ещё и выпускаемых целиком — слишком большая пауза между просмотрами, нужно снова напоминать, кто есть кто, возвращать зрителя в контекст.

И с этими проблемами шоу-раннеры справляются, но как-то очень неловко. То есть уроки второго сезона усвоены, и вводная уже не занимает полсезона, ограничиваясь туманными намёками на две серии, пока нам показывают все эти заходы с целующейся Оди, приехавшим из лагеря Дастином и устроившимися на подработку старшенькими, но она есть, и она всё равно очень длинная, и все эти пасхалки по-прежнему ужасно вставные, и все люто переигрывают, и только Хоппер прикольно орёт на пацана в машине. В остальном — какие-то крысы, какие-то магнитики, какие-то мутные russkie. Последнее нас конечно отдельно царапает глаз, особенно после «Чернобыля». Как оказывается быстро привыкаешь к хорошему. Только спустя три серии выясняется, что линия русских тут чисто комедийная, а подростковая мелодрама 12+ это скорее временная дань формату, нежели принципиальная задумка авторов.

Очень странные дела

Потому что уже на третьей серии массированные спецэффекты наконец находят достойное применение, группы расходятся по своим углам и начинают собственно расследование, в котором будет всё, и свой «Терминатор», и свои «Похитители тел», и своё «Нечто». Ну, и свой «Красный рассвет», если хотите. Русские, конечно, так до конца и останутся плохими комедиантами, однако скорейший переход сюжета на тёмную сторону 16+ ставит баланс происходящего на свои места. Детектив становится детективом, триллер — триллером, а мелодрама уходит на задний план, ровно настолько, чтобы было понятно, чего это все плачут.

Не обходится без самоповторов и косяков, привычка в финале обязательно кого-нибудь убить по-прежнему Дафферам не идёт, да и подход к выбору главзлодея мог быть и поизобретательней, а невезучесть Джойс в выборе объектов для матримониального интереса уже выглядит не драмой, а неуместной комедией. Но в остальном сериал как принялся набирать от серии к серии, так до финала третьего сезона и добежал, вослед чему последовали и рейтинги, догнав в итоге ту же «Тьму». История тут, конечно, попроще. Но ведь так и задумано.

Главное здесь не сложносочинённость, а душевность. Чтобы и новые герои удачно прижились, и старые не затерялись (хотя вопиющая одинаковость Уилла и Майка до сих пор царапает глаз), и новые локации были освоены (сериал наконец убрался из доставшего всех дома Джойс), и чтобы драма. А она в случае Билли была организована филигранно — и предыстория персонажа показана буквально двумя мазками, но очень точно, и несколько важных твистов ловко вставлены в сюжет, ну и финал, он весь на нём, а не на подзастрявшей в старом аттракционе Оди. Ну и линию Хоппера довели этим письмом отлично. Осталось понять, что же будет в уже анонсированном четвёртом сезоне — партия распалась окончательно и воссоединится теперь только на Рождество? Кто сказал такой «Один дома»?

Очень странные дела


 
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Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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        ... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":

83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.

Шоу-раннеры: братья Дафферы.

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Очень странные дела:

Очень странные дела
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 72
трейлеры: 24

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