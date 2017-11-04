Рецензия: 2 сезон: Обыкновенный сиквел

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 4 ноября 2017

В титрах второго сезона затесалась совсем ненужная в сериалах цифра «два», и сначала это воспринималось как прикол и ещё одна ответочка классическому голливудскому кино, пока не стало выглядывать второе дно. Едва ли не все сериалы с каждым сезоном меняются, переворачивают всё верх головой и переосмысливают персонажей. Во многом, правда, потому что они представляют собой одну большую историю, разбитую на части и главы. Это есть даже в процедуралах.

Новый сезон «Очень странных дел» не такой. Он закрывает хвосты вроде пропавшей Барбары, нового проклятья Уилла и треугольника Джонатан-Нэнси-Стив, но воспринимается как типичное голливудское продолжение успешного фильма, придуманное уже после успеха и лишь благодаря успеху. И формула у него знакомая, осторожная: то же самое, но больше. Вместо одного демогоргона — сотни, вместо одной девочки в команде — уже две, вместо одного любовного треугольника — аж три, для всех возрастов. Первый эпизод встречает немыслимым количеством атрибутов 80-х, будто так аутентичнее. Слава богу, что по мере развития сюжета пасхалкам уделяют всё меньше внимания. Только раскручивается он медленно, серий пять из девяти, но хотя бы так.

Очарование сериала, к счастью, никуда не делось. Что дети, что взрослые по-прежнему милые и смешные. Стив теперь красавчик, карикатурный журналист из неснятого фильма братьев Коэнов — тоже замечательный, а завтраки Хоппера с Эл — чистая прелесть. Новая девочка со сводным братом особо не нужны, они больше для смазки сценария, для мелких конфликтов и обоснования мотиваций, но ничего страшного, они не раздражают и не мешают.

Но слишком много дежавю. Снова все бегают вокруг Уилла, снова превращают весь дом в гигантскую карту, снова закрывают порталы, снова погибает самый невинный персонаж. Только теперь, повторюсь, всего больше. И лишь открытых вопросов в итоге остаётся меньше. Лазейки для новых, уже объявленных сезонов, конечно, остались, но они аккуратнее прошлого раза. Поэтому второй сезон действительно воспринимается как некая жирная точка, после которой сериал спокойно может двигаться куда угодно.

Лишь однажды за сезон у «Дел» открывается второе дыхание: когда действие на целый эпизод перемещается в большой шумный город, с его панками, бомжами и полицейскими погонями. Стивена Кинга одним махом меняют на супергероическое кино в антураже городских криминальных триллеров 80-х типа «Карателей», то есть открывается другой, не менее крутой и масштабный культурный пласт, и всё это на порядок лучше и правильнее того, что было в последних «Людях Икс». Но понимают ли сами Дафферы, насколько свежим оказался этот эпизод? То же самое в третий раз им не простят даже фанаты.