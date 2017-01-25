Смотрел фильм в аймаксе. Ну что тут скажешь, в принципе сделано неплохо, намного лучше Сталинграда, но до уровня 9 роты не дотягивает... далее

Не, ну а что. Все верно - не жрет народ г*вно с лопаты. Как быть? И тут раздается голос из толпы "а давайте запретим! или повысим... далее

Объявлены номинанты на «Золотую малину» 24 января были объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в кинематографе...

Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз...