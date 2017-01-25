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Сплит, Расщеплённый / Расщеплённый | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 25.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Сплит
Оригинальное название: Split
Прокат в России фильма "Сплит": 16 марта 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Сплит":
Найт Шьямалан рассказывают историю о трёх девушках, которых похищает человек с 23 личностями в голове. Главную роль сыграл Джеймс Макавой.
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