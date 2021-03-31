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Пила: Спираль | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 31.03.21
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Название фильма: Пила: Спираль
Оригинальное название: Spiral: From the Book of Saw
Прокат в России фильма "Пила: Спираль": 20 мая 2021 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Пила: Спираль":
Крис Рок и Сэмьюэл Л. Джексон в новой главе классической хоррор-франшизы о садисте-мстителе, которая на этот раз снята по рассказу Криса Рока.
Режиссёр вновь Даррен Линн Боусман.
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