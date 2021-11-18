|
Человек-паук: Нет пути домой | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Реакция New :: 18.11.21
Ссылки по теме:
Рецензия » Приключение на 40 минут + подкаст Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Сёстры по абьюзу + подкаст Гоша БЕРЛИНСКИЙ
«Мстители 4: Финал», кадры из фильма (103 фото)
Киноблог » Бокс-офис США: «Шан-Чи» ставит постковидный рекорд сборов, «Дюна» продолжает покорять мир
Название фильма: Человек-паук: Нет пути домой
Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home
Прокат в России фильма "Человек-паук: Нет пути домой": 16 декабря 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Человек-паук: Нет пути домой":
Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в новой серии похождений вернувшегося к «Марвел» Человек-паука. Продолжает развиваться идея Мультивселенной. Альфред Молина возвращается в роли доктора Октопуса.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Человек-паук: Нет пути домой:
Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
Красное уведомление: Код красный
Последняя дуэль: Серый рыцарь
Вечные: Питер Пэн как герой Мстителей
Финч: Валл-И и Тотошка
» Отрывок
17 ноября, среда
16 ноября, вторник
15 ноября, понедельник
Заокеанский уикенд пусть и не остался без премьер, но ожидаемые падения главного тяжеловеса они скомпенсировать были не в состоянии...
|
|
|
|
|
«Вечные», рецензия «Веном 2», рецензия «Красное уведомление», отзыв «Армия воров», отзыв «Финч», отзыв «Не время умирать», подкаст «Дюна», подкаст «Хэллоуин убивает», рецензия «Последняя дуэль», отзыв «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв «Игра в кальмара», рецензия «Спенсер», отзыв «Тем больнее падать», отзыв