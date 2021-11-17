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Человек-паук: Нет пути домой | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 17.11.21

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Все ролики фильма "Человек-паук: Нет пути домой" (4, из них 2 новых)
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Название фильма: Человек-паук: Нет пути домой
Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home
Прокат в России фильма "Человек-паук: Нет пути домой": 16 декабря 2021 года
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» Франчайзы » Мстители
О фильме "Человек-паук: Нет пути домой":

Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в новой серии похождений вернувшегося к «Марвел» Человек-паука. Продолжает развиваться идея Мультивселенной. Альфред Молина возвращается в роли доктора Октопуса.

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Человек-паук: Нет пути домой:

Человек-паук: Нет пути домой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

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Интересно ли это всё смотреть? Интересно и забавно. Есть ли в этом хоть капля новизны? Ничуть не бывало. Можно ли продолжать так же до бесконечности? А вот тут — только время покажет

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