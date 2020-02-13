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Соник в кино | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 11 | постеры: 5 | в ролях | афиша, билеты
Дублированный отрывок New :: 13.02.20
Название фильма: Соник в кино
Оригинальное название: Sonic the Hedgehog
Прокат в России фильма "Соник в кино": 20 февраля 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "Соник в кино":
Джим Керри в роли зловредного доктора Иво Роботника, который пытается поймать самого быстрого на свете инопланетного синего ёжика Соника.
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