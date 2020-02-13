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Название фильма: Соник в кино

Оригинальное название: Sonic the Hedgehog

О фильме "Соник в кино":

Джим Керри в роли зловредного доктора Иво Роботника, который пытается поймать самого быстрого на свете инопланетного синего ёжика Соника.