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Соник в кино | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 13.11.19


Все ролики фильма "Соник в кино" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Соник в кино
Оригинальное название: Sonic the Hedgehog
Прокат в России фильма "Соник в кино": 20 февраля 2020 года
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О фильме "Соник в кино":

Джим Керри в роли зловредного доктора Иво Роботника, который пытается поймать самого быстрого на свете инопланетного синего ёжика Соника.

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Соник в кино:

Соник в кино
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 3
трейлеры: 4

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