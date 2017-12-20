Я не смотрел 7 эпизод. Поэтому мое разочарование близко к тому, что я испытывал при просмотре "Братья блюз 2000"... далее

Ролики россыпью: «Алита», «Мир Юрского периода 2», «Человек-паук» и много Netflix Пока «Дисней» пытается монополизировать кинопроизводство по пути к выходу на стриминговый рынок, лидер этого рынка Netflix продолжает покупать и создавать большинство...