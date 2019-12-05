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Дело Ричарда Джуэлла | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 05.12.19

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Все ролики фильма "Дело Ричарда Джуэлла" (3)

 
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Название фильма: Дело Ричарда Джуэлла
Оригинальное название: Richard Jewell
Прокат в России фильма "Дело Ричарда Джуэлла": 9 января 2020 года
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О фильме "Дело Ричарда Джуэлла":

Основанная на реальных событиях драма Клинта Иствуда о человеке, который нашёл бомбу, но потом был обвинён СМИ в том, что он же её и подложил.

В ролях: Сэм Рокуэлл, Оливия Уайлд, Джон Хэмм.

Продюсеры: Леонардо ди Каприо, Джона Хилл.

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Дело Ричарда Джуэлла:

Дело Ричарда Джуэлла
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 3

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