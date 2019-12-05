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Дело Ричарда Джуэлла | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 05.12.19
Название фильма: Дело Ричарда Джуэлла
Оригинальное название: Richard Jewell
Прокат в России фильма "Дело Ричарда Джуэлла": 9 января 2020 года
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О фильме "Дело Ричарда Джуэлла":
Основанная на реальных событиях драма Клинта Иствуда о человеке, который нашёл бомбу, но потом был обвинён СМИ в том, что он же её и подложил.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Оливия Уайлд, Джон Хэмм.
Продюсеры: Леонардо ди Каприо, Джона Хилл.
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