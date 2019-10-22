Название фильма: Дело Ричарда Джуэлла

Оригинальное название: Richard Jewell

О фильме "Дело Ричарда Джуэлла":

Основанная на реальных событиях драма Клинта Иствуда о человеке, который нашёл бомбу, но потом был обвинён СМИ в том, что он же её и подложил.

В ролях: Сэм Рокуэлл, Оливия Уайлд, Джон Хэмм.

Продюсеры: Леонардо ди Каприо, Джона Хилл.