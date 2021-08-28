  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Воспоминания | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский ролик о съёмках New :: 28.08.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Воспоминания" (8, из них 3 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Воспоминания
Оригинальное название: Reminiscence
Прокат в России фильма "Воспоминания": 20 августа 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Фантастика
О фильме "Воспоминания":

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон в фантастическом детективе Лизы Джой (жены Джонатана Нолана) о мире, где существует способ оживить воспоминания.

На главную | Воспоминания: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
ВоспоминанияХолодный расчётСпенсер: Тайна принцессы ДианыKingsman: НачалоЛегенда о зеленом рыцареВеном 2ВечныеКодекс киллера
Недавние громкие новинки:
ВоспоминанияЛегенда о зеленом рыцареОтряд Самоубийц: Миссия НавылетОчень странные делаВремяЧёрная вдоваКруэллаФорсаж 9

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
Воспоминания Русский ролик о съёмках
» Подкаст «Мы ругаем»
» О съёмках
» Отрывок
Дюна Русский минутный трейлер
Охотники за привидениями: наследники Русский трейлер 2
Дюна Русский основной трейлер
» Основной трейлер
Война будущего О съёмках 2
» О съёмках
» Отрывок
Последний день Земли Русский трейлер
» Трейлер
Война будущего Трейлер
Охотники за привидениями: наследники Промо-ролик
  
Новые трейлеры:
Воспоминания Русский ролик о съёмках
Власть пса Трейлер
День флага О съёмках
» Трейлер
Воспоминания Подкаст «Мы ругаем»
Кэндимен Отрывок
Холодный расчёт Отрывок 2
» Отрывок
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Kingsman: Начало Русский трейлер 5
» Трейлер R
Ведьмак: Кошмар волка Русский трейлер
» Трейлер
Легенда о зеленом рыцаре Русский отрывок
Шан-Чи и легенда Десяти колец Минутный TV-ролик
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Воспоминания:

Воспоминания
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

Босс-молокосос 2: Папа и доча
Линия взаимоотношений не повзрослевшего папы с повзрослевшей дочкой внезапно оказывается и вполне логичной, и вовсе не криповой

Ведьмак: Кошмар волка: Спорный фан-сервис
Сценарий анимационной полнометражки, в последний момент переделанной из сериала, сразу начинает противоречить литературному лору

Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Претенциозная сказочная притча о том, как обрести храбрость умереть достойно

Кодекс киллера: Уйти нельзя остаться
Долго притворяется скучным старомодным боевиком, но однажды ломается изнутри во всех отношениях
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Воспоминания
Воспоминания, Reminiscence
Жанр: начало
Прокат в России: 20 августа 2021 года
» Подкаст «Мы ругаем»
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках
» Отрывок

Власть пса, Power of the Dog new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

День флага, Flag Day new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер
» О съёмках

27 августа, пятница

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем»: Чем плохи «Воспоминания» и чем хороша «Легенда о зелёном рыцаре»
«Воспоминания» жены Джонатана Нолана Лизы Джой в трейлерах выглядели семейным подрядом, в котором семейство Кристофера Нолана под крышей «Уорнеров» снимает своеобразную...
Трейлеры, кадры, постеры:

Кэндимен, Candyman
» Отрывок
» О съёмках 2
» TV-ролик
» О съёмках

Холодный расчёт, Card Counter
постеров: +1
» Отрывок 2
» Отрывок

Лучшие комментарии:
Ведьмак: Кошмар волка : Всратьмак от Нытьфлекс. | akametall
Сразу за плюсы - рисовка, музыка. На этом все. В принципе, если вы не знакомы с лором (в основном книжным... далее

26 августа, четверг
Трейлеры, кадры, постеры:

Спенсер: Тайна принцессы Дианы, Spencer new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Kingsman: Начало, King's man
» Русский трейлер 5
» Трейлер R

Ведьмак: Кошмар волка, Witcher: Nightmare of the Wolf new
постеров: 3, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

Легенда о зеленом рыцаре, Green Knight
» Русский отрывок
» Отрывок 3
» Русский ролик о съёмках
» Пятиминутное превью

25 августа, среда

Утреннее шоу, Morning Show
» Трейлер, 2 сезон

Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст . «Главный герой», рецензия . «Воспоминания», рецензия . «Время», подкаст . «Круиз по джунглям», отзыв . «Лука», отзыв . «Ведьмак: Кошмар волка», отзыв . «Не дыши 2», отзыв . «Круэлла», подкаст . «Босс-молокосос 2», отзыв . «Локи», подкаст . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Чёрная вдова», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Босс-молокосос 2", "Воспоминания", "Легенда о Зелёном рыцаре", "Главный герой", "Щенячий патруль в кино", "Кэндимен", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Круиз по джунглям"
Новинки кино 2021: "Шан-Чи и легенда Десяти колец", "Петровы в гриппе", "Дюна", "Холодный расчёт", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Веном 2", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   