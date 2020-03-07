|
Тихое место 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 11 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок 2 New :: 07.03.20
Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 19 марта 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Тихое место 2":
Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.
все трейлеры
|
Тихое место 2:
Человек-невидимка: Он следует за тобой
Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Вперёд: Назад
Мне это не нравится: Могут повторить
Пушки Акимбо: Перочинный боевик
6 марта, пятница
5 марта, четверг
Ну такой себе фильм, слабенький. На автобиографический роман не тянет, опять же тема создания оружия тоже толком не раскрыта... далее
4 марта, среда
1 марта, воскресенье
Ввиду затяжного отсутствия в заокеанском прокате значимых тяжеловесов очередной полупустой уикенд упирался в то...
|
|
|
|
|
«Вперёд», отзыв «Джентльмены», рецензия «Соник в кино», рецензия «Пушки Акимбо», отзыв «Хищные птицы», рецензия «Доктор Дулиттл», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «1917», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Неогранённые алмазы», отзыв «Новый Папа», отзыв