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Тихое место 2 | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 29.02.20

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Все ролики фильма "Тихое место 2" (10, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 19 марта 2020 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место 2":

Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

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Тихое место 2:

Тихое место 2
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 10

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