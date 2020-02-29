|
Тихое место 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 10 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок New :: 29.02.20
Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 19 марта 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Тихое место 2":
Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.
все трейлеры
|
Тихое место 2:
Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Подлинная история банды Келли: Поэтам здесь не место
Джентльмены: Чисто британская история
Удивительное путешествие доктора Дулиттла: Самую малость
Соник в кино: Мёртвый бассейн
28 февраля, пятница
27 февраля, четверг
26 февраля, среда
|
|
|
|
|
Оскар 2020, фоторепортаж «Соник в кино», рецензия «Джентльмены», рецензия «Пушки Акимбо», отзыв «Хищные птицы», рецензия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», отзыв «Новый Папа», отзыв «1917», отзыв «Цвет из иных миров», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Плохие парни навсегда», рецензия