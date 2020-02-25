Название фильма: Тихое место 2

Оригинальное название: Quiet Place: Part II

О фильме "Тихое место 2":

Режиссёр Джон Красинcки продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.