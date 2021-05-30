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Видеоподкаст «Мы ругаем» #8: Армия мертвецов и Форсаж 9

Тихое место 2

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Ходячие слуханцы

Роман КОРНЕЕВ, 30 мая 2021
Рецензия

Если в первой части «Тихого места» вся франшиза выезжала за счёт шёпота под размашистый амслен, и в общем держалась исключительно на актёрской игре юной Милли Симмондс, то в «Тихом месте 2», перенесённом на год из-за ковида, все ружья были не только успешно развешаны на стенах, но и успели по нескольку раз выстрелить. Потому, для вящего разнообразия, новинка в итоге на треть поделена между донельзя нелепым, к тому же полностью пересказанным в трейлере получасовым приквелом (где снова появляется Красински в качестве актёра и та самая аптека в качестве локации) и собственно основным сюжетом, где семейство в обнимку со слуховым аппаратом и радиоприёмником бредёт навстречу фрустрированному Киллиану Мёрфи и благостному Джимону Хонсу, каждый из которых как будто сбежал со съёмок «Ходячих мертвецов».

При этом если в первом фильме Эмили Блант всё-таки придумали вставные приключения с белым песочком и домашними родами (и тем самым вставным гвоздём), то в новой серии ей не досталось и того. Тут вообще каждый персонаж выполняет строго заранее отведённую ему функцию — когда орать, когда уговаривать других не орать — но ни какой-то внятной арки, ни какой-то видимой цели у них нет. Это просто рядовые сериалоподобные побредушки из точки А в точку Б, которые зачем-то нам показывают в кино, разве что в тех же «ходячих» финальный прикол с радиостанцией оставили бы на конец сезона, а тут выложили сразу, причём без каких бы то ни было подводок и в стиле «а чо, так можно было?»

Оказывается, можно. По сути, нам подсунули три короткометражки: первую про приквел, которая развенчивает оригинал, ведь мы понимаем, что семейство в таком большом составе при таких обстоятельствах уцелеть не могло; вторую про бункер, которая глупа до идиотизма и вновь отсылает нас к «Кловерфильду»; и третью про остров, которая тоже небогата на откровения, а зомбообразные граждане на берегу также глупы, за что и будут наказаны. Ну и звуковидящие монстряшки — в оригинале их было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо с первых же кадров и тоже логикой поведения не радуют. Мы так и не поняли, они разумные? Их сюда хотя бы прислали разумные? Или что? Загадка, на которую нам ответят в третьей части, но лучше бы не было и второй.

Тихое место 2


 
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Название фильма: Тихое место 2
Оригинальное название: Quiet Place: Part II
Прокат в России фильма "Тихое место 2": 3 июня 2021 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место 2":

Режиссёр Джон Красински продолжает культовый хоррор «Тихое место». В главной роли всё так же Эмили Блант, только на этот раз ей помогают Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

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Тихое место 2:

Тихое место 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 1
трейлеры: 19

Рецензии и обзоры

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Сложный, многогранный приквел, с характерами, вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и в конце концов отсылочками к оригиналу, которые пусть и выглядят сугубым ретконом, но весьма неплохим

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