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Секретное досье | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 10.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Секретное досье
Оригинальное название: Post
Прокат в России фильма "Секретное досье": 22 февраля 2018 года
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» Голливуд » Драмы
        ... » Триллеры
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Секретное досье":

Основанный на реальных событиях политический триллер Стивена Спилберга о том, как журналистам The New York Times и The Washington Post удалось опубликовать секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. В главных ролях: Том Хэнкс и Мерил Стрип.

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Секретное досье:

Секретное досье
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 4

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