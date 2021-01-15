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Фрагменты женщины | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 15.01.21
Название фильма: Фрагменты женщины
Оригинальное название: Pieces of a Woman
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О фильме "Фрагменты женщины":
Ванесса Кирби, Шайа Лабаф, Эллен Бёрстин в драме о разбирающейся в своей жизни молодой матери, потерявшей ребёнка во время домашних родов.
Продюсер: Мартин Скорсезе.
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