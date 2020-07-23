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История Дэвида Копперфилда | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 23.07.20

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Все ролики фильма "История Дэвида Копперфилда" (3)

 
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Название фильма: История Дэвида Копперфилда
Оригинальное название: Personal History of David Copperfield
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» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "История Дэвида Копперфилда":

Дев Патель в роли Дэвида Копперфильда в экранизации романа Чарльза Диккенса.

Режиссёр: Армандо Иануччи («Смерть Сталина»).

Также в ролях: Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Свинтон, Хью Лори.

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История Дэвида Копперфилда:

История Дэвида Копперфилда
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Мой шпион: Ласковый и нежный
Авторы решили не заморачиваться по поводу деталей, в итоге получилась незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов

Бессмертная гвардия: Старо как мир
Сначала это новый «Горец» в духе супергеройского комикса, а потом «Мумия» с Томом Крузом
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