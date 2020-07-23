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История Дэвида Копперфилда | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 3 | постеры: 9 | в ролях
Отрывок New :: 23.07.20
Название фильма: История Дэвида Копперфилда
Оригинальное название: Personal History of David Copperfield
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О фильме "История Дэвида Копперфилда":
Дев Патель в роли Дэвида Копперфильда в экранизации романа Чарльза Диккенса.
Режиссёр: Армандо Иануччи («Смерть Сталина»).
Также в ролях: Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Свинтон, Хью Лори.
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