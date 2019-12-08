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История Дэвида Копперфилда | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 08.12.19
Название фильма: История Дэвида Копперфилда
Оригинальное название: Personal History of David Copperfield
Прокат в России фильма "История Дэвида Копперфилда": 7 мая 2020 года
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О фильме "История Дэвида Копперфилда":
Дев Патель в роли Дэвида Копперфильда в экранизации романа Чарльза Диккенса.
Режиссёр: Армандо Иануччи («Смерть Сталина»).
Также в ролях: Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Свинтон, Хью Лори.
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