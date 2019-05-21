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Однажды в Голливуде | Трейлеры
Русский трейлер New :: 21.05.19
Название фильма: Однажды в Голливуде
Оригинальное название: Once Upon a Time in Hollywood
Прокат в России фильма "Однажды в Голливуде": 8 августа 2019 года
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» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Однажды в Голливуде":
Известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире Голливуда на закате его золотого века в 1969 году.
В главных ролях: Леонардо ди Каприо, Брэд Питт. Режиссёр: Квентин Тарантино.
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