Рецензия: Старо как мир

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 12 июля 2020

«Бессмертная гвардия» — фактически новый «Горец», но превращённый в супергеройский комикс. В разное время случайным образом появляются бессмертные, и в попытке придать хоть какой-то смысл своей способности не умирать они превратились в невидимых солдат, сражающихся за правое дело по всему миру и во все время. Снова сентиментальные флэшбеки из прошлых жизней, и те же душевные терзания про любимых, которых переживём, и прочее who wants to live forever. Только без охоты за головами друг друга, хотя послетитровая сцена для сиквела намекает, что дальше такое может быть.

«Гвардия» сначала здорово вдохновляет тем, что кинокомиксы сделали круг, и теперь возвращаются в своё депрессивное состояние после 9/11, когда от комиксов в них были только некоторые условности, а в кадре много и цинично убивали людей с перерывами на тоску и грусть.

Но фильм всё-таки сильно больше разговаривает о вечном и пытается объяснить бэкраунд персонажей и следующих фильмов, чем просто делать увлекательный боевик. Драки и стрельба в замкнутых помещениях сняты в духе «Джона Уика», но во-первых, их в разы меньше, во-вторых, они проще поставлены, со множеством склеек, и в-третьих, неубиваемые герои — это в принципе не так волнительно, как просто один слишком быстрый и ловкий, но формально всё-таки смертный Уик. Один из главных героев потом тоже даёт немного настоящего Уика, но хронометражно и постановочно получается никак.

В конце концов комикс побеждает всё остальное, вселенная побеждает историю, пафос побеждает диалоги, и рождаются новые даже не «Мстители», а «Неудержимые», а фильм в целом больше похож на «Мумию» с Томом Крузом буквально во всех смыслах. То, что обернулось катастрофой в жирные кинопрокатные времена, оказалось хитом в скучающую пандемию.