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Щелкунчик и Четыре королевства | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 06.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Щелкунчик и Четыре королевства
Оригинальное название: Nutcracker and the Four Realms
Прокат в России фильма "Щелкунчик и Четыре королевства": 6 декабря 2018 года
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О фильме "Щелкунчик и Четыре королевства":
Лассе Халльстрём представляет новую экранизацию известной сказки Гофмана.
В ролях: Кира Найтли, Морган Фриман, Маккензи Фой, Хелен Миррен.
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Щелкунчик и Четыре королевства:
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