|
Щелкунчик и Четыре королевства | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Финальный трейлер New :: 05.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Щелкунчик и Четыре королевства
Оригинальное название: Nutcracker and the Four Realms
Прокат в России фильма "Щелкунчик и Четыре королевства": 6 декабря 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Экранизации
О фильме "Щелкунчик и Четыре королевства":
Лассе Халльстрём представляет новую экранизацию известной сказки Гофмана.
В ролях: Кира Найтли, Морган Фриман, Маккензи Фой, Хелен Миррен.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Щелкунчик и Четыре королевства:
Проповедник: Оскорбляя верующих
Великий уравнитель 2: Утраченное время
Тёмные отражения: Идущие и не такие
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Галерея: Венецианский кинофестиваль 2018
7 сентября, пятница
6 сентября, четверг
|
|
|
|
|
Венеция-2018, фото «Великий уравнитель 2», рецензия «Тёмные отражения», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Мег: Монстр глубины», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Гоголь 3», рецензия «Апгрейд», отзыв «Как женить холостяка», отзыв