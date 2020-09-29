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Не время умирать | Трейлеры
Подкаст New :: 29.09.20
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Название фильма: Не время умирать
Оригинальное название: No Time to Die
Прокат в России фильма "Не время умирать": 19 ноября 2020 года
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О фильме "Не время умирать":
Кэри Фукунага в режиссёрском кресле 25 Бонда, а Дэниел Крейг всё-таки остался в главной роли. Сюжет традиционен, Бонд отошёл от дел, но братишка из Лэнгли снова зовёт его на помощь.
В ролях: Ана де Армас, Леа Сейду, Ральф Файнс, Джеффри Райт, Бен Уишоу. В роли дежурных злодеев: Рами Малек, Кристоф Вальц.
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