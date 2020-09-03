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Не время умирать | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Бонд, Джеймс Бонд

Трейлер 2 New :: 03.09.20

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Все ролики фильма "Не время умирать" (13, из них 3 новых)
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Название фильма: Не время умирать
Оригинальное название: No Time to Die
Прокат в России фильма "Не время умирать": 19 ноября 2020 года
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О фильме "Не время умирать":

Кэри Фукунага в режиссёрском кресле 25 Бонда, а Дэниел Крейг всё-таки остался в главной роли. Сюжет традиционен, Бонд отошёл от дел, но братишка из Лэнгли снова зовёт его на помощь.

В ролях: Ана де Армас, Леа Сейду, Ральф Файнс, Джеффри Райт, Бен Уишоу. В роли дежурных злодеев: Рами Малек, Кристоф Вальц.

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Не время умирать:

Не время умирать
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 26
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Довод: Нет судьбы

Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют

Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Для детского кино слишком много серьёзных щей, для взрослого кино слишком много хиханек, авторы так до конца и не определись, что снимаем

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие
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Обновления
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Не время умирать, No Time to Die
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1 сентября, вторник

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